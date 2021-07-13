В Рязани закроют два коммерческих маршрута и на четырех поменяют схему движения

Муниципальный транспорт пользуется спросом. Фото: Павел АВЕРИН

В Рязани закроют два коммерческих маршрута, причем один из них – наиболее востребованный - №33. Не смогут жители Рязани ездить и на маршрутках с номером 66 на борту – его тоже отменят. Администрация Рязани реально взяла курс на лоббирование интересов муниципального перевозчика – УРТ.

Дублирования не будет!

Заседание совместной рабочей группы депутатов Рязгордумы и чиновников администрации Рязани провел заместитель Сорокиной Борис Ясинский. Докладчиком, подчеркнем – весьма толковым, стал начальник транспортного управления Вениамин Синяков. Забегая вперед отметим, в конце заседания он рассказал журналисту «КП»-Рязань» о том, что вопреки расхожим домыслам «никогда не был завхозом на радиозаводе, а руководил складским хозяйством и отчасти логистикой».

Рассматривали коммерческие маршруты, срок договоров на которых заканчивается 11 января 2022 года. По мнению комиссии, а Синяков продемонстрировал акты, маршрутка №33 дублирует в разной степени муниципальный автобус №16; троллейбусный - №15; коммерческий - №32. Поэтому с января 2022 года перевозка будет осуществляться автобусами №16 – 10 единиц большого и особо большого класса с возможностью увеличения подвижного состава. Причем 16 автобус будет ходить иначе на участке между остановками «Радиоуниверситет» и «Кальное»: по улицам Гагарина – Спортивной – Есенина – Циолковского – Новой. В прямом и обратном направлении.

По мнению чиновников горадминистрации, 66 маршрут тоже дублирует (читай – порабощает) троллейбусные маршруты №№ 3,8 и 9. А также коммерческих перевозчиков: №№ 30, 7553, 65, 99. Логичен вопрос: а почему ополчились именно на этого перевозчика? Ответ прост: он ненадлежащим образом выполняет свои обязанности. Выпуск автобусов от планового – 22%; выполнение расписания – 69%. Осталось добавить – администрация Рязани начала закручивать гайки – при этом интересы муниципального транспорта стали приоритетом. Надолго ли?!

Про маски пассажиры не слышали: депутаты призвали усилить контроль. Фото: Павел АВЕРИН

Ж/д вокзалы и Кремлевский вал; приоритет 7 автобуса и 9 троллейбуса…

Планируется изменение пути следования общественного транспорта по 49 маршруту – маршрутки будут ездить по Вокзальной улице. Цель понятна: пассажиры электричек не должны с баулами ползти на площадь Победы.

Поменяется и маршрут №65: будет организовано движение по улице Ленкомсомола и Кремлевскому валу. Маршрут №82: Солотчинское шоссе, затем по Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова – Есенина – Маяковского – Пролетарской – Татарской - Дзержинского – Высоковольтной – Весенней. Почему «огород городили»? Потому, что в приоритете троллейбус №9.

Автобус №7 также должен стать более рентабельным. В частности, из-за изменения маршрута №88: машины будут двигаться по улицам Дзержинского – Татарская – Пролетарская – Маяковского – Есенина между площадями Победы и Театральной.

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... а Вениамин Синяков грамотно на них отвечал. Фото: Павел АВЕРИН

В эксклюзивном интервью начальник транспортного управления администрации Рязани Вениамин Синяков подчеркнул:

- Я своего мнения не менял. С самого начала оно было таково: мы муниципальный транспорт должны развивать и поддерживать.

В качестве заключения. Надеемся, что в Рязани наступят времена, когда жители города перестанут мерзнуть на остановка ранним утром и поздним вечером, дожидаясь маршрутки. Они должны быть уверены, что муниципальный транспорт точно придет, и придет вовремя согласно расписанию.

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