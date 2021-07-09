Учитель о подростке, который убил двоих рязанцев и утопил в пруду: Паренек нормальный, но мне его жаль

Учитель рязанского подростка, который подозревается в убийстве двоих мужчин, поделился характеристикой о подопечном.

— Он жил на улице Чернышевского рядом с этим прудом. В прошлом году я был у него дома, когда оформлял документы на медико-психологическую комиссию, — рассказывает учитель школы №74 Александр Барашин. — Мама была на подработке, в строительстве работала. Жили очень бедно. Раньше он учился в школе на улице Льва Толстого, но по знаниям очень слабый. Мама хорошая… Да и паренек в общем-то нормальный. Звонил мне… Хотел после школы поступить в строительный техникум.

По словам учителя, денег в семье не было, мама больная, да и он весь больной.

— Он был в моем классе, но ходил крайне редко, потому что не было денег, чтобы приехать. На вид очень щупленький. У него дома старый полуразбитый компьютер, нигде особо не гулял. Но, честно говоря, мне его жалко, что он так попал.

Днем 6 июля в пруду на Голенчинском шоссе обнаружили трупы двоих мужчин. Тела лежали в ряске, тине, в окружении автомобильных шин и прочего мусора.

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