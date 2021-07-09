«Они давно дружили». Соседи об убитых, трупы которых нашли в пруду в Рязани

Одного из погибших в Рязани от рук подростков часто видели выходящим из этого подъезда.

Двое мужчин, трупы которых обнаружили в пруду на улице Голенчинской были не совсем бомжами. Об этом «КП-Рязань» сообщили местные жители.

— Лешу-то я часто видела. Ничего плохого о нем сказать не могу, — сказала жительница одного из домов по улице Черновицкой (там, где был зарегистрирован погибший) Валентина Александровна. А друга его не знаю… В квартире сейчас там нет никого, по-моему она бывшей жене осталась, но точно сказать не могу.

Что касается второго погибшего – 49-летнего Дмитрия – то никто из соседей (жил на улице Островского) никто ничего о нем не знает. Зато известно о двоих несовершеннолетних парнях, которые насмерть забили мужчин. Оба они состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Сейчас их работу проверяет прокуратура (читать подробнее).

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