Без смертей от коронавируса в Рязанской области не обходится 18-й день подряд

Еще 141 случай коронавирусной инфекции подтвердился в Рязанской области за минувшие сутки. Теперь на 9 июля известно о 32170 случаях в регионе. Если верить статистике федерального оперштаба, заболеваемость по-прежнему находится на уровне конца декабря 2020 года, когда пандемия достигла своего пика.

18-й день подряд жертвами коронавируса в Рязанской области признают все новых и новых людей, причем уже неделю в этот печальный список попадают не менее восьми человек за сутки. 9 июля с COVID-19 также связали гибель восьми человек, после чего официальное число умерших составило 673 человека. Однако реальные последствия пандемии гораздо плачевнее (подробнее).

Как сообщалось ранее, число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в Рязанской области достигло максимума.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий.

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!