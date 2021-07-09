В Рязанской области случился максимум по тяжелым больным коронавирусом

В больницах Рязанской области по состоянию на вечер 8 июля 2021 года в тяжелом состоянии находятся 79 человек с коронавирусной инфекцией. Если верить статистике региональной опергруппы, это максимум за все время пандемии.

Например, в конце декабря 2020 года, когда был пик заболеваемости, больше 75 человек одновременно в тяжелом состоянии не наблюдалось. При этом к аппаратам искусственной вентиляции легких сейчас подключены 29 человек, а тогда число таких пациентов доходило до 39.

Всего вечером 8 июля в госпиталях проходили лечение 603 пациента. У 436 из них состояние оценивалось как средней степени тяжести, у 88 – как удовлетворительное. Те, кто переносит COVID-19 в легкой форме, лечатся на дому под наблюдением врачей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий.

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!