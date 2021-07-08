Министр Прилуцкий: Дефицита вакцины в Рязанской области нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все 65 пунктов полностью обеспечивают потребность рязанцев в вакцинации, поскольку рассчитаны на обеспечение потока желающих в 4-4,5 тысяч человек в сутки. Об этом заявил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

— Регион получил почти 190 тысяч доз вакцины. Прививку от коронавирусной инфекции сделали около160 тысяч рязанцев, — заверил чиновник. — Дефицита вакцины в Рязанской области на данный момент нет, поставки происходят каждую неделю в соответствии с потребностью населения.

Ранее замминистра Владимир Хоминец сказал, что рязанцев в основном прививают вакциной «Спутник», а потом рассказал, где в Рязани можно привиться «Спутником» (смотреть список).

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