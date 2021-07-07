Минздрав: Рязанцев в основном прививают вакциной «Спутник V». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 5 июля 2021 года в Рязанской области первым компонентом вакцины привита 151 тысяч рязанцев. Вторым компонентом - 113 тысяч человек. Об этом КП-Рязань сообщил заместитель министра здравоохранения Владимир Хоминец.

— Вакцинация проводится по медицинским показателям. Большая часть рязанцев получила в качестве вакцины «Спутник V», — отметил один из руководителей минздрава. — В настоящее время желающие привиться получают только «Спутник». В федеральный центр направлены заявки на получение других видов вакцин. Ревакцинация рекомендуется через шесть месяцев по медицинским показателям.

Ранее сообщалось, как будет проходить диспансеризация рязанцев, перенесших COVID-19 (читать подробнее).

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