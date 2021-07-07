Стало известно, как будет проходить диспансеризация рязанцев, перенесших COVID-19

В Рязанской области диспансеризация для переболевших COVID-19 стартовала с 1 июля.

Многие люди, переболевшие COVID-19, столкнулись с целым рядом неприятных последствий для здоровья. Даже если они прошли полный курс лечения в больнице, то, выйдя на работу после выписки, ощутили, что не могут как прежде в полной мере выполнять свои служебные обязанности. Врачи отмечают, что в этом случае люди часто не могут сосредоточиться на задаче, испытывают повышенную утомляемость, проблемы с дыханием, различного рода боли, нарушение координации, тревожность, депрессии и много чего еще.

24 миллиона для выявления побочных эффектов

Именно для столкнувшихся с последствиями перенесенного коронавируса было принято решение о проведении углубленной диспансеризации. Для этого, по данным регионального правительства, из федерального бюджета Рязанской области выделят более 24 миллионов рублей.

- Углубленная диспансеризация поможет обнаружить возможные осложнения, своевременно получить рекомендации врачей и при необходимости начать лечение, – сообщил в конце июня губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Кого позовут на диспансеризацию и как записаться?

Что же скрывается за понятием «углубленная диспансеризация» и кому из переболевших ее следует пройти? С этими вопросами «КП-Рязань» обратилась в региональное министерство здравоохранения.

В ответе на наш официальный запрос в ведомстве рассказали,что согласно постановлению правительства на такую диспансеризацию рязанцы могут попасть начиная с 1 июля.

- В первую очередь на обследование пригласят людей с хроническими заболеваниями, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой форме. С 2021 по 2023 год попасть на углубленную программу диспансеризации можно, если в этот период пациенту исполняется количество лет, кратное трем: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, а также, если 40 и больше лет, - сообщили в рязанском минздраве.

А что же делать тем людям, у которых после болезни остаются жалобы на здоровье, но они не попадает в указанные возрастные группы? Выяснилось, что за обследованием они могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Медосмотр в таком случае могут назначить без диспансеризации, в рамках помощи по полису ОМС.

Отмечается, что записаться на углубленную диспансеризацию можно самостоятельно в своей поликлинике или через портал «Госуслуг». Тем, кто перенес болезнь в средней или тяжелой форме, позвонят из поликлиники, либо отправят оповещение по смс, по электронной почте или в личном кабинете на сайте «Госуслуг».

Семь исследований на первом этапе и три на втором

- Проводиться такая диспансеризация будет в два этапа. Первый включает семь обязательных исследований, - сообщили в министерстве. - Первый включает семь обязательных исследований: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием у терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявить признаки тромбообразования. По результатам первого этапа врачи определят риски развития хронических заболеваний, а при необходимости для уточнения диагноза пациента направят на второй этап. Он будет включать еще три обследования: эхокардиография, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если подозрения врачей подтвердятся, то пациента направят на лечение или медицинскую реабилитацию.

При этом в минздраве подчеркнули, что диспансеризацию можно пройти за один день, а работодатель обязан предоставить на время обследования работнику оплачиваемый выходной. Лицам же, которым до пенсии осталось пять и менее лет, предоставляется два выходных дня с сохранением зарплаты.

ВАЖНО

Для сохранения зарплаты присутствие в поликлинике и сдачу анализов по программе диспансеризации необходимо подтвердить справкой из поликлиники.

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