Названы места, где можно в Рязани привиться «Спутником». Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Рязани на сегодняшний день работают 13 мобильных пунктов, где можно привиться вакциной «Спутник V». Список:

- ОКБ;

- больница №5;

- РязГМУ (3 пункта);

- больница №4;

- ТРЦ «Атрон»;

- больница №10;

- ТРЦ «М5Молл»;

- гипермаркет «Глобус»;

- вокзал «Рязань-1» (круглосуточно);

- вокзал «Рязань-2» (круглосуточно);

- цирк (больница №5).

Как сообщил ранее замминистра здравоохранения, в основном в Рязани прививают «Спутником», но власти сделали запрос в федеральный центр и на другие вакцины (читать подробнее).

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