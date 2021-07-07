Названы места, где можно в Рязани привиться «Спутником».
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Рязани на сегодняшний день работают 13 мобильных пунктов, где можно привиться вакциной «Спутник V». Список:
- ОКБ;
- больница №5;
- РязГМУ (3 пункта);
- больница №4;
- ТРЦ «Атрон»;
- больница №10;
- ТРЦ «М5Молл»;
- гипермаркет «Глобус»;
- вокзал «Рязань-1» (круглосуточно);
- вокзал «Рязань-2» (круглосуточно);
- цирк (больница №5).
Как сообщил ранее замминистра здравоохранения, в основном в Рязани прививают «Спутником», но власти сделали запрос в федеральный центр и на другие вакцины (читать подробнее).
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