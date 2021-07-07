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Общество7 июля 2021 8:23

Депутаты отметили заслуги рязанского военкома, несмотря на проваленную призывную кампанию

Полковника Олега Серкеза наградили Почетной грамотой
Источник:kp.ru
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Депутаты отметили заслуги рязанского военкома, несмотря на проваленную призывную кампанию.

Депутаты отметили заслуги рязанского военкома, несмотря на проваленную призывную кампанию.

Депутаты Рязанской областной Думы отметили заслуги военного комиссара региона Серкеза Олега Игоревича и наградили его Почетной грамотой.

«За достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, большой личный вклад в решение задач поддержания боевой и мобилизационной готовности и в связи с празднованием дня образования военного комиссариата Рязанской области», - говорится в документе о награждении.

Отметим, что в январе 2021 года губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что регион впервые не выполнила установленную норму призыва граждан на военную службу. Этот неутешительный для властей результат осенней кампании он обсудил с руководителями регионального правительства, силовых ведомств и главами муниципальных образований (читать подробнее).

Полковник Олег Серкез возглавил областной комиссариат в октябре 2020 года. Губернатор тогда сказал, что «власти никогда не краснели за результаты призывных кампаний в регионе».

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