Депутаты отметили заслуги рязанского военкома, несмотря на проваленную призывную кампанию.

Депутаты Рязанской областной Думы отметили заслуги военного комиссара региона Серкеза Олега Игоревича и наградили его Почетной грамотой.

«За достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, большой личный вклад в решение задач поддержания боевой и мобилизационной готовности и в связи с празднованием дня образования военного комиссариата Рязанской области», - говорится в документе о награждении.

Отметим, что в январе 2021 года губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что регион впервые не выполнила установленную норму призыва граждан на военную службу. Этот неутешительный для властей результат осенней кампании он обсудил с руководителями регионального правительства, силовых ведомств и главами муниципальных образований (читать подробнее).

Полковник Олег Серкез возглавил областной комиссариат в октябре 2020 года. Губернатор тогда сказал, что «власти никогда не краснели за результаты призывных кампаний в регионе».

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