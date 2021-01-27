Рязанская область впервые не выполнила план по призыву в армию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Рязанская область впервые не выполнила установленную норму призыва граждан на военную службу», - заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на совещании 26 января. Этот неутешительный для властей результат осенней кампании он обсудил с руководителями регионального правительства, силовых ведомств и главами муниципальных образований.

Участники совещания назвали основными трудностями слабое межведомственное взаимодействие и планирование, а также «особенности деятельности в условиях пандемии COVID-19», сообщает пресс-служба кабмина.

Чтобы не допустить очередного провала, Любимов поручил создать рабочую группу для «оперативной проработки проблемных моментов», которой предстоит разработать «дорожную карту» на весенний призыв. Одной из задач этого плана, например, станет расширение возможностей полиции при розыске уклонистов. Особая ответственность при этом возложена на глав районов – председателей призывных комиссий.

«Прошу обратить внимание на качество медицинского освидетельствования, обследования или лечения призывников для того, чтобы не допускать вынесения ошибочных решений о категории годности к военной службе», - высказался Любимов.

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