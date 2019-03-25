У рязанских призывников резко участились психические расстройства
25 марта в военном комиссариате Рязанской области прошли учебно-методические сборы, приуроченные к началу весеннего призыва, сообщает издательство «Пресса».
С 1 апреля по 15 июня из региона на срочную службу должны отправиться порядка 1200 человек. Кстати, прошлой осенью в армию пошли 865 молодых рязанцев.
По словам Военного комиссара Рязанской области Владислава Деева, в современной практике возникла неожиданная проблема – призывники не хотят получать специальность военного водителя: при том, что обучение бесплатное, группы набирают с огромным трудом.
Что касается здоровья потенциальных новобранцев, то в числе впервые выявленных болезней лидируют… психические расстройства – почти 41% (!). Причем доля эта толтко растет.
Кроме этого впервые часто выявляют заболевания эндокринной, костно-мышечной системы и системы кровообращения.
ИСТОЧНИК KP.RU