2019-03-25T13:24:43+03:00
Политика

У рязанских призывников резко участились психические расстройства

Этой весной в армию планируют отправить 1200 срочников
Мария БЛИНОВА
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25 марта в военном комиссариате Рязанской области прошли учебно-методические сборы, приуроченные к началу весеннего призыва, сообщает издательство «Пресса».

С 1 апреля по 15 июня из региона на срочную службу должны отправиться порядка 1200 человек. Кстати, прошлой осенью в армию пошли 865 молодых рязанцев.

По словам Военного комиссара Рязанской области Владислава Деева, в современной практике возникла неожиданная проблема – призывники не хотят получать специальность военного водителя: при том, что обучение бесплатное, группы набирают с огромным трудом.

Что касается здоровья потенциальных новобранцев, то в числе впервые выявленных болезней лидируют… психические расстройства – почти 41% (!). Причем доля эта толтко растет.

Кроме этого впервые часто выявляют заболевания эндокринной, костно-мышечной системы и системы кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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