Новым военкомом Рязанской области стал Олег Серкез.

C 12 октября новым военным комиссаром Рязанской области будет полковник Олег Серкез, ранее занимавший руководящие должности в артиллерийских соединениях Вооруженных Сил РФ.

— Рязанская область для меня не чужая, я призывался в свое время из Скопина, в регионе живут мои родители. Приложим все усилия, чтобы достойно выполнить поставленные задачи, обеспечить качественную совместную работу, — отметил военком.

Олега Серкеза уже представили губернатору Николаю Любимову, который подчеркнул, что власти никогда не краснели за результаты призывных кампаний в регионе, и уверен, что в дальнейшем будут приложены все усилия к тому, чтобы «обеспечить успешное проведение призывных кампаний».

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