Рязанская область не входит в десятку лидеров регионов по безопасности детства

Рязанская область не входит в десятку лидеров рейтинга регионов России по безопасности детства. Об этом на круглом столе в СУ СК России по Рязанской области заявила уполномоченный по правам ребенка Анжелика Евдокимова.

Чтобы предотвратить преступления против несовершеннолетних, необходимо принимать своевременные профилактические меры.

В качестве примера следственные органы вспомнили случай 2014 года, когда в Кадомском районе бесследно исчезала малолетняя девочка.

На протяжении 2014 года девочку никто из жителей села, а также социальных работников не видел. Она не посещала поликлинику и школу. Мать и отчим поясняли полицейским, что ребенок жил и учился у бабушек в других населенных пунктах. Однако проверка показала, что и там девочки не было.

Выяснилось, что в процессе воспитания мать и отчим физически наказывали ребенка даже за незначительные провинности. В какой-то момент ее так избили, что девочка от побоев скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, ее труп сожгли в печи.

Приговором суда отчима от правили в колонию на 20 лет, ее мать получила 4,8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет в Рязанской области от рук преступников погибли 125 детей (читать подробнее).

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