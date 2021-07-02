За 10 лет в Рязанской области от рук преступников погибли 125 детей

За последние десять лет от рук преступников в Рязанской области погибли 125 детей. Такую цифру привели во время круглого стола в СУ СК России по Рязанской области на тему: «10 лет на страже детства».

Всего за это время следователи зарегистрировали 5152 сообщения о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, возбуждено 707 уголовных дел, потерпевшими признали 603 ребенка.

По большинству расследованных уголовных дел в настоящее время вынесены обвинительные приговоры, преступникам назначено «справедливое суровое наказание».

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