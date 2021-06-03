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Происшествия3 июня 2021 9:46

Может, однажды они вернутся домой: четверо подростков, бесследно исчезнувших в Рязанской области

Прошли годы и десятилетия, но родные не теряют надежду, а следователи держат эти дела на контроле
Александр ЕФАНОВАлександр ЕФАНОВ
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Четыре молодых человека бесследно пропали. Им было всего по 17 лет...

Четыре молодых человека бесследно пропали. Им было всего по 17 лет...

С 2010 года в мире отмечают день пропавших детей – 25 мая, его символ – голубая незабудка. Само название цветка говорит за себя. Только 2020 году в Рязанской области в Следственный комитет поступила информация о 176 исчезновениях детей. Было возбуждено пять дел по статье «Убийство». К счастью, все дети были найдены.

Следователи-криминалисты ведут учет всех безвестно исчезнувших граждан – взрослых и детей. Ежедневно анализируют оперативные сводки, и если там появляется хоть малейшая информация о пропавшем человеке, то она обязательно учитывается.

Часть дел перешла в Следственный комитет еще с прокуратуры, то есть до 2007 года. Среди них есть люди, местонахождение которые по-прежнему не установлено. Из них – четверо несовершеннолетних. По этим делам ежемесячно рязанские следователи докладывают в центральный аппарат СК России, а родные и близкие надеются, что их дети, пусть и повзрослевшие, однажды вернутся домой…

Убежал от драки и пропал

В 1995 году прокуратура Московского района возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Поводом послужило исчезновение 17-летнего рязанца Александра Захаркина, каменщика строительной компании.

Пропавший без вести Александр Захаркин.

Пропавший без вести Александр Захаркин.

8 апреля 1995 года в 9:30 он ушел из своего дома по улице Соколовской, и направился к своему другу, который проживал в поселке Юбилейный. Как установило следствие, с ним они распивали алкоголь.

Через пару часов Захаркин вместе с другом направились к общему знакомому, а по пути они подрались с неустановленными лицами. Во время драки Захаркин убежал в неизвестном направлении и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

— Представьте, это район улицы Костычева, в то время там частный сектор, сады, луга-поля, а сейчас все застроено, — рассказывает следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Сергей Личинин. — Мы возобновляли дело по этому случаю, но найти останки, если представить, что он умер, невозможно. Были луга - стали многоэтажные жилищные комплексы. Была обычная уличная драка, никто не пострадал, но одного человека так найти и не удалось.

Это дело следователи не могут прекратить в связи с истечением срока давности, потому что для этого нужно выяснить обстоятельства произошедших событий. Поэтому дело так и будет находиться на балансе СК.

— Если мы найдем костные останки абсолютно любые в Московском районе Рязани, то, кончено, сравним с ДНК родителей Захаркина, так в первую очередь проверяются все без вести пропавшие люди, — отметил криминалист.

Приметы Александра Захаркина на момент исчезновения в 1995 году:

- рост 167 см, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа, лоб скошен назад, глаза голубые, нос средний прямой, губы средние, волосы темно русые короткие спереди зачесаны назад, размер обуви – 39;

- особые приметы: на кисти правой руки татуировка – буква «С», на правом боку шрам от аппендицита длиной около 10 см. На правом плече жировки диаметром 8 мм;

- был одет: куртка болоньевая темно-синего цвета, в швах рукавов вставки красного цвета, спортивные брюки из эластика черного цвета, свитер темно-синего цвета с коричневым рисунком, рубашка хлопчатобумажная коричневого цвета, кроссовки белые с зеленым из замши, плавки коричневые.

Если кто-то обладает информацией о Захаркине Александре Васильевиче, просьба сообщить в Московский МСО по телефону 8 (4912) 34-02-80 или 02 (112).

Попрощалась с парнем и исчезла

Вечером 29 сентября 2005 года 17-летняя студентка рязанского кооперативного техникума Юлия Можаева ушла из дома, расположенного по улице Советской в поселке Варские, к своему парню.

Пропавшая без вести Юлия Можаева.

Пропавшая без вести Юлия Можаева.

Молодые люди встретились, и находились в гостях у его сестры в селе Поляны.

Позже парень проводил Юлю до перекрестка с поселком Варские. Там ее должен был забрать отчим, сожитель матери. Молодой человек ее там оставил, а девушка бесследно пропала.

— В день пропажи организовали поиски, но так и не нашли. Версий много. Так как это была уже ночь, в отношении нее могло быть совершенно преступление, или она уехала в другой регион, и там с ней что-то произошло. Отрабатывался круг ее знакомых, в том числе и молодой человек, но каких-то сведений об их причастности к исчезновению нет, — говорит следователь-криминалист.

Приметы Юлии Можаевой на момент исчезновения в 2005 году:

- на вид 18-19 лет, рост до 160 см, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо овальное, смуглое, кавказского типа; Волосы прямые, крашенные в темный тон. Глаза карие, большие. Губы толстые;

- особые приметы: ходит медленно, сутулится. Голос звонкий, ясная речь. Поперечная борозда на подбородке;

- была одета: короткая розовая куртка, джинсы синего цвета с вертикальными полосами белого цвета, серый свитер с узорами, майка зеленого цвета на замочке, кроссовки серые, бежевый бюстгальтер с кружевами, трусы черные, носки серого цвета.

При себе имела телефон LG. Носит очки от солнца.

Если кто-то обладает информацией о Можаевой Юлии Алексеевне, звоните в Рязанский МСО по телефону: 8 (4912) 37-36-97 или по 02 (112).

Не вернулся с дня рождения

30 апреля 2010 года 17-летний учащийся второго курса Сасовского техникума Александр Трихунков, проживавший в селе в селе Глядково, уехал на день рождения к знакомой девушке.

Пропавший без вести Александр Трихунков.

Пропавший без вести Александр Трихунков.

Праздновали в компании недалеко от села Азеево Ермишинского района. Домой он так и не вернулся.

— То есть, все отдыхали, проводили время, а потом человек пропадает, — поясняет Сергей Личинин. — Всегда при подобных случаях отрабатывается круг знакомых, может там что-то произошло, может в семье был конфликт… иногда на работе или по месту учебы. Кроме того, мы изучаем медицинскую карту. Вот у исчезнувшего Трихункова были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Поэтому можем предполагать, что человеку стало плохо, он ушел, присел где-нибудь, а его так и не нашли. А в Ермишинском районе – местность достаточно лесистая…

В 2012 году сестра Александра оставила заявку в программе «Жди меня».

«Пожалуйста, помогите. Недавно звонила женщина, и говорила, что похожего парня видели в городе Сасово... Родные убеждены, что Саша потерял память, потому что он нашел бы способ дать о себе знать, будь он в светлой памяти».

Еще одно фото Александра Трихункова.

Еще одно фото Александра Трихункова.

По словам девушки, в 2 часа ночи у них закончилась выпивка, друзья поехали в магазин, а ее брат остался. Он был в нетрезвом состоянии, за ним присматривал знакомый 15-летний Андрей. Они пошли прогуляться, но Андрей вернулся один. Якобы Саша не захотел с ним возвращаться. С тех пор Сашу никто не видел.

«Он не пьет и не курит, этот случай исключительный. Парень спортсмен, ведет здоровый образ жизни. Обращались даже к гадалкам, обе говорят, что он жив, но сильно разбита голова», - написала сестра.

Приметы Александра Трихункова на момент исчезновения в 2010 году:

- на вид 18-20 лет, рост примерно 180 см, телосложение худощавое, лицо бледное европейского типа, волосы прямые русого цвета;

- был одет: спортивный костюм «Адидас», кроссовки черного цвета, на шее была серебряная цепочка с большим крестом.

Если кто-то обладает информацией о Трихункове Александре Владимировиче, звоните в Сасовский МСО по телефону: 8 (49133) 5-05-86 или по 02 (112).

Просто вышел из дома и пропал

18 августа 2001 года 17-летний Сергей Дмитриев вышел из дома по улице Бирюзова, и не вернулся.

Пропавший без вести Сергей Дмитриев.

Пропавший без вести Сергей Дмитриев.

Следствие установило, что незадолго до исчезновения он заходил к своей знакомой, проживающей на улице Кольцова. Она и ее отец это подтверждают, но он ушел от них и пропал.

С заявлением в милицию обратилась бабушка, с которой он проживал.

— Случай очень малоинформативный. Никто его не видел, никаких конфликтов – просто пропал несовершеннолетний парень, — разводит руками следователь-криминалист.

Приметы Сергея Дмитриева на момент исчезновения в 2001 году:

- рост 160-165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, брови дугообразные, глаза карие, нос прямой, губы плоские тонкие, волосы светло русые короткие, ушные раковины прилегающие;

- особые приметы: на мочке левого уха шрам, на бедре правой ноги родимое пятно круглой формы, послеоперационный шрам в области живота с правой стороны.

Если кто-то обладает информацией о Дмитриеве Сергее Михайловиче, звоните в Московский МСО по телефону: 8 (4912) 34-02-80 или 02 (112).

Обстоятельства выяснили, следствие продолжается

8 января 2021 года в Рязани пропала 15-летняя девочка. Она вышла из дома бабушки по улице Вокзальной, и на связь больше не выходила.

Следователи установили обстоятельства исчезновения подростка, расследование уголовного дела продолжается.

Причастный к ее исчезновению молодой человек находится под стражей, а следователи-криминалисты, в том числе из Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России разыскивают тело ребенка.

СКАЗАНО

Следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Сергей Личинин:

— Всех людей, которые сейчас пропадают, найти гораздо проще, чем это было, например, в 2005 году. Во-первых, выработан совместный механизм работы всей правоохранительной системы. Плюс добавились общественные организации, волонтеры и так далее. С точки зрения человеческого ресурса сейчас гораздо проще найти.

Во-вторых, появляется все больше уличных камер видеонаблюдения, сотовая связь… Можем понять, где человек находился перед исчезновением, откуда последний раз звонил, что может существенно сузить нам поиски…

КУДА ЗВОНИТЬ?

В следственном управлении СУ СК России по Рязанской области в круглосуточном режиме работает телефонная линия «Ребенок в опасности» с коротким номером – 123.

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