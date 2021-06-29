Растет "суточное" число выявленных рязанцев с коронавирусом

Сегодня вакцин полное разнообразие! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

29 июня число выявленных заболевших коронавирусом жителей рязанского региона составило 86 человек, что на четыре случая больше сутками ранее. Такие цифры привела опергруппа регионального правительства.

Кривая заболеваемости COVID-19 неуклонно ползет вверх. При этом медработники особе внимание уделяют пожилым людям. Специалист больницы имени Семашко рассказал, почему прививка от коронавируса необходима именно им:

- У пенсионеров зачастую есть сопутствующие болезни, и коронавирус серьезно влияет на хронические заболевания, сердечно-сосудистые, эндокринные, нервной системы и системы органов дыхания.

Что вполне логично, в Рязанской области вновь резко выросло число людей с COVID-19, которым потребовалась госпитализация. В стационарах по состоянию на вечер 28 июня находятся 457 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!