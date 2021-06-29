Врач призвал пожилых рязанцев пройти срочную вакцинацию от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация людей старше 60 лет - приоритетна, так как они находятся в группе риска. Так считает заведующий 2-м терапевтическим отделением больницы №2 Роман Соловьев.

— Пожилые люди чаще болеют коронавирусом тяжело, для них он может быть смертельно опасен, — рассказывает специалист. — Почему это так? У пенсионеров зачастую есть сопутствующие болезни, и коронавирус серьезно влияет на хронические заболевания, сердечно-сосудистые, эндокринные, нервной системы и системы органов дыхания. Кроме того, у пожилых людей выше вероятность повторного заражения. Здоровье людей старше 60 лет требует особой защиты. Прививка убережет вас от коронавируса и его серьезных осложнений.

Ранее региональный минздрав объяснил, почему болезни сердца не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Специалист кардиодиспансера рассказала о необходимости прививок от коронавирусной инфекции (читать подробнее).

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