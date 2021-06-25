Минздрав: Болезни сердца не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, прививка от коронавируса необходима. Об этом сказала врач-кардиолог Рязанского кардиодиспансера Анна Андреева.
— Дело в том, что эти заболевания являются факторами риска для более тяжелого течения коронавирусной инфекции, и, как следствие, печальных исходов, — отметила специалист.
Врач подчеркнула, что мишенью COVID-19 являются легкие, снижается уровень кислорода в крови, появляется одышка, чувство нехватки кислорода и учащается сердцебиение. А если при этом у человека есть сопутствующее заболевание, как, например, сердечная недостаточность, то эти две патологии усугубляют друг друга.
— Наличие сердечно-сосудистых заболеваний не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19, за исключением острых состояний, — продолжает Андреева. — Это острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения. Период, в течение которого следует воздержаться от вакцинации при таких состояниях, длится около месяца.
Ранее минздрав сообщил, как в Рязани получить сертификат и QR-код после вакцинации от COVID-19 (читать подробнее).
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