Минздрав: Болезни сердца не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, прививка от коронавируса необходима. Об этом сказала врач-кардиолог Рязанского кардиодиспансера Анна Андреева.

— Дело в том, что эти заболевания являются факторами риска для более тяжелого течения коронавирусной инфекции, и, как следствие, печальных исходов, — отметила специалист.

Врач подчеркнула, что мишенью COVID-19 являются легкие, снижается уровень кислорода в крови, появляется одышка, чувство нехватки кислорода и учащается сердцебиение. А если при этом у человека есть сопутствующее заболевание, как, например, сердечная недостаточность, то эти две патологии усугубляют друг друга.

— Наличие сердечно-сосудистых заболеваний не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19, за исключением острых состояний, — продолжает Андреева. — Это острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения. Период, в течение которого следует воздержаться от вакцинации при таких состояниях, длится около месяца.

Ранее минздрав сообщил, как в Рязани получить сертификат и QR-код после вакцинации от COVID-19 (читать подробнее).

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