Минздрав объяснил, как в Рязани получить сертификат и QR-код после вакцинации от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минздрав объяснил рязанцам, что нужно сделать, чтобы получить сертификат и QR-код после вакцинации от коронавируса.

«В министерство здравоохранения Рязанской области выросло количество обращений граждан, которые вакцинировались от COVID-19, но не смогли получить подтверждающий сертификат и QR-код на портале госуслуг», - сообщают в ведомстве.

Чиновники отметили, что ни минздрав, ни поликлиники не выдают подобного рода сертификаты. Документ формируется на портале госуслуг автоматически в личном кабинете пациента.

«Доступ к дневнику самонаблюдения и электронному сертификату прививки от COVID-19 возможен только для тех, кто имеет подтвержденную учетную запись на госуслугах. Сертификат прививки от COVID-19 доступен только после прохождения двух этапов вакцинирования. Ответ от госуслуг может занимать несколько дней. Из личного кабинета сертификат также можно распечатать и иметь в бумажном виде», - говорится в сообщении.

Нужно помнить и еще один важный момент, чтобы в медучреждении, где делали прививку, были правильно внесены данные пациента, в частности, цифры СНИЛС.

Отметим, что в настоящий момент наблюдаются проблемы в работе регистра вакцинированных от COVID-19 и на госуслугах. Как сообщает портал, «работы по восстановлению работоспособности ведутся».

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