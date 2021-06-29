За сутки в рязанских ковидных госпиталях прибавилось 30 пациентов

В Рязанской области вновь резко выросло число людей с COVID-19, которым потребовалась госпитализация. В стационарах по состоянию на вечер 28 июня находятся 457 пациентов.

По сравнению с 27 июня наполняемость госпиталей увеличилась сразу на 30 человек. Нынешний показатель – это уровень конца января - начала февраля, когда в сутки выявлялось по 100 и более случаев коронавируса.

Среди людей в красных зонах 59 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 16 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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