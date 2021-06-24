В рязанский список жертв COVID-19 внесли еще пять человек

24 июня гибель еще пяти человек в Рязанской области признали следствием коронавирусной инфекции. Совокупно регион признал 585 таких смертей, однако с COVID-19 в действительности связано гораздо больше летальных исходов (подробнее).

При этом продолжает увеличиваться суточный прирост заболевших. За минувшие сутки он достиг отметки в 70 новых случаев. Последний раз это случалось 26 февраля.

В целом по России уже превышена планка в 20 тыс. заболевших за сутки, что соответствует уровню января 2021 года и ноября 2020-го.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Индийский штамм коронавируса – в Рязани. Бывший главврач ОКБ назвал симптомы

«В третью волну коронавирус стал злее и беспощаднее», - признал медик. В больницы попадает все больше молодых (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!