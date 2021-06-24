Индийский штамм коронавируса – в Рязани. Бывший главврач ОКБ назвал симптомы

«В третью волну коронавирус стал злее и беспощаднее», - признают медики.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В рязанскую Областную клиническую больницу поступают пациенты с индийским штаммом коронавируса. Об этом сообщил бывший главный врач медучреждения Дмитрий Хубезов на личной странице в соцсетях.
По словам Хубезова, «в третью волну коронавирус стал злее и беспощаднее». Конкретно о проявлениях индийского штамма SARS-CoV-2 (в официальной классификации ВОЗ – «Дельта») у пациентов ОКБ специалист рассказал следующее:
«На потерю обоняния жалуются редко, болезнь начинается с боли в горле и высокой температуры. Осложнения теперь более грозные, а течение более тяжелое», - говорится в записи Хубезова.
Экс-руководитель ОКБ после визита в ковидный госпиталь и беседы с коллегами поделился, что пациенты болеют тяжелее, чем раньше, и в больницу стали попадать и совсем молодые люди – от 25 лет.
Поэтому Хубезов обратился к рязанцам с просьбой прививаться, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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