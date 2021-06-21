На новые торги имущество «Автоколонны 1310» выставили втрое дешевле

Объявлены новые торги по продаже имущества обанкроченной городскими властями «Рязанской автоколонны №1310». Техника на них выставлена с начальной ценой более чем в три раза ниже, чем она была год назад.

Например, самый дорогой лот, передвижной автогазозаправщик, купят не дороже 530 тыс. рублей. Притом в июле 2020-го он оценивался почти в 1,8 млн рублей. А один из автобусов ЛиАЗ 2010 года выпуска, стоил 1,7 млн. рублей против нынешних 500 тыс. рублей.

Всего с молотка пустят имущество, в том числе автобусы ЛиАЗ 2002-2010 годов выпуска, на общую сумму 8,5 млн. Однако в случае отсутствия спроса каждую неделю цена лотов будет снижаться еще на 6%.

Итоги предыдущих торгов подвели в феврале 2021 года. Тогда часть лотов на 2,4 млн рублей досталась частникам, а еще часть - Управлению рязанского троллейбуса (объединенному муниципальному транспортному предприятию). Так, УРТ отошли два автобуса ПАЗ, купленные автоколонной в 2013 году за 2,5 млн рублей каждый (подробнее).

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