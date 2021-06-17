Под Рязанью в огороде обнаружили труп пожилой женщины

16 июня в деревне Татаркино Старожиловского района обнаружили труп пожилой женщины. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело женщины лежало в огороде между грядок.

По предварительным данным, еще 12 июня женщине стало плохо, она упала и умерла.

Известно, что на место происшествия выезжал Следственный комитет, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, предварительной причине смерти мужчины, труп которого нашли в деревне Соха Старожиловского района. Его тело лежало в собственной квартире, вокруг было много крови (читать подробнее).

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