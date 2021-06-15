Известна предварительная причина смерти мужчины, труп которого нашли под Рязанью

Стала известна предварительная причина смерти 62-летнего жителя деревни Соха Старожиловского района. Как сообщили «КП-Рязань» в Следственном комитете, вероятнее всего мужчина скончался от ишемии.

— Это не самоубийца, никакого криминала, — говорит следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Мастюков. — Скорее всего, телесное повреждение, которое зафиксировали, это легкий вред. Возможно, мужчине стало плохо с сердцем, он упал и ударился, появилась кровь. В любом случае, мы проводим проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Тело мужчины обнаружили, после того как вскрыли дверь его квартиры. Соседи заволновались, что не видели его уже трое суток (читать подробнее).

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