«Вскрыли дверь – а там труп»: под Рязанью обнаружили мертвого хозяина квартиры

В деревне Соха Старожиловского района обнаружили труп 62-летнего местного жителя. Соседи забеспокоились, что мужчина трое суток не показывается, и вызвали полицию.

Когда дверь вскрыли, то обнаружили труп.

По данным «Прессы», уроженец Саха (Якутия) купил квартиру и второй год жил в старожиловской Сохе. Со слов местных жителей, мужчина вел тихий, спокойный образ жизни.

— По факту обнаружения трупа проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося, — сообщил следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Мастюков.

Позже стала известна предварительная причина смерти мужчины... В квартире было много крови, но, скорее всего, это не криминал (читать подробнее).

Ранее сообщалось, как возле магазина под Рязанью обнаружили труп мужчины, захлебнувшегося собственной рвотой (читать подробнее).

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