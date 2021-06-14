Возле магазина в Скопинском районе погиб рязанец, захлебнувшись собственной рвотой

Вечером 13 июня в селе Ильинка Скопинского района обнаружили труп 37-летнего местного жителя. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

— Тело обнаружили прохожие возле сельского магазина, — рассказывает следователь Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области Анастасия Никонова. — Установлено, что это местный житель, злоупотреблявший спиртными напитками. По предварительным данным, он захлебнулся рвотными массами. В настоящее время проводится проверка, чтобы установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

Известно, что перед смертью пьяный мужчина сидел возле магазина, а потом завалился и уснул. Во сне он уже, предположительно, и захлебнулся.

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