Стали известны подробности смерти женщины на огороде под Рязанью

Появились подробности смерти пожилой женщины на приусадебном участке в деревне Татаркино Старожиловского района.

Ранее сообщалось, что труп пенсионерки обнаружили в огороде между грядок, а позже в Следственном комитете подтвердили трагический случай.

— Последний раз женщину видели живой 12 июня, а уже мертвой нашли 16-го числа, — рассказывает руководитель Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Игорь Заворуев. — Жила бабушка, ей 81 год был, все у нее было хорошо… огород ухожен, но, умерла… Ничего криминального в этом нет, но доследственную проверку проводим, чтобы установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

Известно, что бабушка жила одна, а первыми заволновались соседи. Их приусадебные участки отделялись сеткой Рабица. Что-то заподозрили, постучали в дом – никто не открывает, обошли участок и увидели, что хозяйка лежит в помидорах. Тогда сразу вызвали полицию, а уже они Следственный комитет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!