Стало известно о похоронах 23-летней рязанки, погибшей в ДТП у «Атрона».

Похороны погибшей в ДТП у «Атрона» 23-летней девушки Марии Смирновой состоятся 17 июня. Об этом на своей странице в социальной сети рассказала мама погибшей.

«Сегодня ночью не стало моей Маруси... Для всех, кто хочет проститься, похороны 17 июня в 11:00 кладбище «Богородское-2», квартал 18, сектор 11. Прости меня, доченька, не уберегла.

По данным Я62, погибшая является дочерью владельца рязанского приюта для кошек «Спасенные, чтобы жить».

ДТП произошло в ночь на 15 июня в центре Рязани у ТЦ «Атрон». По данным областной Госавтоинспекции, 23-летняя пассажирка автомобиля Honda Accord умерла по дороге в больницу после столкновения с Mercedes Benz (читать подробнее).

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