Ночью на перекрестке у ТЦ «Атрон» произошло жесткое ДТП. Фото: Виталия Рыбяков | ПУВР

В ночь на 15 июня на улице Ленина произошло серьезное ДТП, сообщается в паблике автомобилистов «Подслушано у водителей Рязани».

Недалеко от ТЦ «Атрон», на перекрестке улиц Ленина и Вознесенской дорогу не поделили два легковых автомобиля, предположительно – иномарки.

Судя по кадрам с места дорожного происшествия, машины получили серьезные механические повреждения.

«Там же, вроде, ночью светофор постоянно работает. Кто-то на красный пролетел и причем так не хило гнал…» - написал в комментариях один из подписчиков.

На месте ДТП кроме сотрудников ГИБДД ДПС, работали бригада скорой помощи и пожарные.

Подробности происшествия уточняются.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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