Ночью на перекрестке у ТЦ «Атрон» произошло жесткое ДТП. Фото: Виталия Рыбяков | ПУВР
В ночь на 15 июня на улице Ленина произошло серьезное ДТП, сообщается в паблике автомобилистов «Подслушано у водителей Рязани».
Недалеко от ТЦ «Атрон», на перекрестке улиц Ленина и Вознесенской дорогу не поделили два легковых автомобиля, предположительно – иномарки.
Судя по кадрам с места дорожного происшествия, машины получили серьезные механические повреждения.
«Там же, вроде, ночью светофор постоянно работает. Кто-то на красный пролетел и причем так не хило гнал…» - написал в комментариях один из подписчиков.
На месте ДТП кроме сотрудников ГИБДД ДПС, работали бригада скорой помощи и пожарные.
Подробности происшествия уточняются.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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