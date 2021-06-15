Появилось видео и подробности смертельного ДТП в центре Рязани

Фото: ГИБДД по Рязанской области.

В результате ДТП на улице Ленина в Рязани погибла девушка. По данным областной Госавтоинспекции, 23-летняя пассажирка автомобиля Honda Accord умерла по дороге в больницу после столкновения с Mercedes Benz.

- Травмы получили другая 23-летняя пассажирка «Хонды» и 42-летняя пассажирка «Мерседеса». Пострадавшим оказана медицинская помощь, - сообщили в полиции.

Что касается картины ДТП, то она в полной мере отражается записью установленной на перекрестке камеры (ее также опубликовала ГИБДД). Автоинспекторы отмечают, что водитель «Мерседеса», поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу встречной легковушке. «Хонду», ехавшую на огромной скорости, от удара отбросило в столб.

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