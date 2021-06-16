Елена Сорокина свалила потопы в Рязани на погодные «аномалии»

Елена Сорокина прокомментировала потопы, произошедшие из-за ливней в Рязани на минувшей неделе. Размещенный на личной странице главы администрации пост выглядит поиском оправданий постыдной, как выразился губернатор Николай Любимов, ситуации.

Сорокина констатировала очевидное: построенная в 50-60-х годах ливневка с течением времени и возросшими на дороги нагрузками разрушается. Продолжила она знакомыми еще с зимы мотивами. Тогда неубранные сугробы сваливали на «небывалые» снегопады, в то время как нынешний катаклизм – на прям-таки уникальные (для властей) ливни.

«Ливневки в среднем принимают 30-35 миллиметров осадков в сутки. А такое количество выпало в прошедшие выходные всего за два часа», - заявила Сорокина.

Как и в случае с театрализованным публичным отчетом, градоначальница, похоже, сгустила краски. 12 июня за весь день в Рязани выпало 8,3 мм осадков, а 13 июня - 22 мм за сутки.

«В последние годы участились штормовые атмосферные ситуации с сильнейшими осадками. Опыт показывает, что существующая ливневая сеть на некоторых улицах города не рассчитана для транспортировки такого залпового объема воды», - пишет Сорокина.

Никаких обоснований своим смелым утверждениям с оригинальными терминами градоначальница не приводит. Зато в случае с домом 49 на Касимовском шоссе, где залило прилегающую территорию и магазин, все-таки признает ошибку… застройщика:

«Построенная застройщиками ливневка не обеспечивает в полной мере отвод поступающих стоков, - утверждает Сорокина. - Поручила специалистам разобраться в случившемся и на основании этого выработать решение проблемы».

О том, что такие проекты и приемка объектов проходят через администрацию, градоначальница тактично умолчала. Вместе с тем Сорокина высказала мнение, что для строительства и реконструкции ливневки необходима специальная госпрограмма. Это расходится со словами Николая Любимова, который заявил о системных ошибках при проектировании дорожных объектов.

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