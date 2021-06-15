Очнулись? Любимов отреагировал на потопы в Рязани после ливней

После первого серьезного июньского потопа в Рязани городские чиновники делали вид, что это абсолютно нормальная ситуация.

Губернатор Николай Любимов все-таки решил отреагировать на потопы в Рязани, назвав «постыдной» картину, когда после каждого ливня по улицам текут реки. На заседании 15 июня он признал, что проблема системная и кроется в ошибках проектирования при ремонте либо строительстве дорог.

«Региональному минтрансу и горадминистрации необходимо проверить наличие и состояние ливневой канализации на всех улицах, где произошли подтопления. Разобраться с системой проектирования стоков», - высказался губернатор.

Там, где ведутся дорожные работы, Любимов поручил учитывать этот момент. На других участках чиновники также должны контролировать работоспособность стоков.

«Ливневки должны быть готовы к такому объему воды. А чтобы потом не доделывать и не переделывать, нужно заранее предусматривать все в проекте», - заявил Любимов.

Напомним, 9 и 12 июня в Рязани из-за ливней затопило улицы. Да так, что горожанам пришлось пробираться по ним чуть ли не вплавь. Городской катаклизм 12 июня обернулся серьезными последствиями на Касимовском шоссе, где потоки воды ворвались в магазин «Драйвер».

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Пока горожане чуть ли не вплавь пробираются по улицам и делятся эмоциями в соцсетях, администрация делает вид, что так и надо (подробности).