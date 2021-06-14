Затопленный магазин «Драйвер» в Рязани показали изнутри. Кадр видео из группы RZN LIFE.

В сети появилось видео изнутри затопленного магазина «Драйвер». Потоки воды ворвались в торговое помещение дома №49 на Касимовском шоссе 12 июня. Тогда из-за отсутствия ливневки в очередной раз после обильных осадков «утонул» весь город, но самым показательным стал пример «Драйвера».

Отметим, что застройщиком ЖК «Добрыня», где располагается магазин, является компания «Капитал».

На кадрах, опубликованных в группе RZN LIFE, видно, насколько серьезными стали последствия затопления. Товар с нижних полок смело потоком, часть стеллажей рухнула. Когда велась съемка, воды в помещении оставалось еще много.

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