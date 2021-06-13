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Общество13 июня 2021 16:30

В Рязани 12 июня после ливня затопило почти все низкие места города

Техника МЧС откачивала воду, а энергетики восстанавливали до утра нарушенное электроснабжение
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Ливневая канализация была забита, ее пришлось чистить прямо на месте

Ливневая канализация была забита, ее пришлось чистить прямо на месте

Фото: Владимир ФРОЛОВ

В День России после полудня над Рязанью начала сгущаться облачность, а примерно в 15:30 полил дождь, перешедший в ливень. В короткие сроки вода, текущая по улицам, начала собираться в низких местах дорог – под путепроводами, на расположенных в низинах перекрестках.

Ливневая канализация, единой системы которой в Рязани не было даже в советские времена, не везде справилась с потоками – и вскоре в двух местах в центре города, на двух выводящих из города шоссе и по меньшей мере в четырех местах в спальных районах образовались «озера» глубиной не менее 50 сантиметров.

Под путепроводом на Куйбышевском шоссе собралось столько воды, что выезд из Рязани в направлении Самары был сильно затруднен: большинство автомобилей не рисковало заглохнуть в луже и искало окружные пути, удлинявшие дорогу на 1-1,5 километра.

В микрорайоне Канищево недалеко от выезда в сторону Москвы главная местная магистраль – улица Интернациональная, по которой проходит 2 троллейбусных и 8 автобусных маршрутов, – была перекрыта ливнем как раз посередине около 20:00. Кареты «скорой помощи», движущиеся в областную клиническую больницу и из нее, не всегда решались с хода преодолеть образовавшийся водоем – и пробирались дворами жилых домов, чтобы обогнуть зону затопления.

Автомобили сворачивали во дворы, объезжая появившиеся водоемы

Автомобили сворачивали во дворы, объезжая появившиеся водоемы

Фото: Владимир ФРОЛОВ

Под вечер во все точки, где движение было нарушено, прибыли команды коммунальщиков и спецтехника МЧС. В большинстве случаев они находили сливы ливневой канализации и принимались их чистить. Там, где потребовалось, производилась откачка воды.

В некоторых местах после ливня из-за обрывов электрических линий или коротких замыканий отключился свет в северо-восточных микрорайонах Кальное и Песочня. Энергетики выехали на Касимовское шоссе, улицы Новоселов, Зубковой, Быстрецкую, Кальную, Большую. Восстановление линий занято много времени – в последних домах свет включился уже после 5 часов утра.

Это уже второй водяной вал, обрушившийся на город за последнюю неделю: первый потоп в городе случился 11 июня. Тогда всех горожан поразило, что вода запоила проезжую часть на только что отремонтированном Астраханском мосту.

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