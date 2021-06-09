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Общество9 июня 2021 17:49

«Вода сойдет»: чиновники ответили на возмущения рязанцев о затопленном городе

Пока горожане чуть ли не вплавь пробираются по улицам и делятся эмоциями в соцсетях, администрация делает вид, что так и надо
Антон КОНОВАЛОВ
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Улица Дзержинского. Воды на тротуарах по колено.

Улица Дзержинского. Воды на тротуарах по колено.

9 июня стоило в Рязани пролиться короткому, но интенсивному дождю, как улицы ушли под воду настолько сильно, что некоторые участки впору было преодолевать вплавь. Причина очевидна всем - отсутствие ливневой канализации либо состояние имеющейся.

Наполнились до краев незакрытые канавы под новую ограду Наташиного парка.

Наполнились до краев незакрытые канавы под новую ограду Наташиного парка.

Традиционно одна из самых полноводных «городских рек» разлилась под мостом в начале Московского шоссе. Фотографии и видео с затопленным дорогами и тротуарами пользователи соцсетей присылают с улиц Ленина, Сенной, Халтурина, Дзержинского, Первомайского проспекта, Касимовского шоссе и из многих-многих других точек областного центра.

Особое внимание горожане обратили на Астраханский мост на улице Ленина, который тоже затопило. «Мост отремонтировали, а ливневки забыли?!», - справедливо спрашивают люди.

Администрация Рязани везде отвечает одинаково. Одинаково издевательски, судите сами:

«Действительно, сегодня в Рязани дождливая погода. К сожалению, городские ливневые канализации не могут одномоментно справиться с таким количеством воды. Конечно, как только дождь успокоится, вода сойдет с проезжих частей. Просим рязанцев быть максимально аккуратными и внимательными в такую погоду», - пишут представители администрации.

И к обильным снегопадам Рязань оказывается не готова, и к ливням. Тем временем программа по строительству и реконструкции ливневой канализации, о необходимости которой не раз заявляли власти, так и не разработана.