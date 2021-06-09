«Вода сойдет»: чиновники ответили на возмущения рязанцев о затопленном городе

Улица Дзержинского. Воды на тротуарах по колено.

9 июня стоило в Рязани пролиться короткому, но интенсивному дождю, как улицы ушли под воду настолько сильно, что некоторые участки впору было преодолевать вплавь. Причина очевидна всем - отсутствие ливневой канализации либо состояние имеющейся.

Наполнились до краев незакрытые канавы под новую ограду Наташиного парка.

Традиционно одна из самых полноводных «городских рек» разлилась под мостом в начале Московского шоссе. Фотографии и видео с затопленным дорогами и тротуарами пользователи соцсетей присылают с улиц Ленина, Сенной, Халтурина, Дзержинского, Первомайского проспекта, Касимовского шоссе и из многих-многих других точек областного центра.

Особое внимание горожане обратили на Астраханский мост на улице Ленина, который тоже затопило. «Мост отремонтировали, а ливневки забыли?!», - справедливо спрашивают люди.

Администрация Рязани везде отвечает одинаково. Одинаково издевательски, судите сами:

«Действительно, сегодня в Рязани дождливая погода. К сожалению, городские ливневые канализации не могут одномоментно справиться с таким количеством воды. Конечно, как только дождь успокоится, вода сойдет с проезжих частей. Просим рязанцев быть максимально аккуратными и внимательными в такую погоду», - пишут представители администрации.

И к обильным снегопадам Рязань оказывается не готова, и к ливням. Тем временем программа по строительству и реконструкции ливневой канализации, о необходимости которой не раз заявляли власти, так и не разработана.