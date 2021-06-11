Дело по пожару в больнице имени Семашко в Рязани передали «важнякам»

Уголовное дело по пожару в больнице имени Семашко передали следователям по расследованию особо важных дел. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

— В настоящее время следователи проводят ряд мероприятий, проводится несколько экспертиз, чтобы установить все обстоятельства случившегося, — пояснили в ведомстве.

Отметим, что этот случай неуникальный, не первый раз дело из МСО передают «важнякам», тем более дело находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

Пожар в больнице имени Семашко в Рязани случился 9 июня. В результате погибли три пациента, восемь человек (по данным СК, семь) госпитализированы с ожогами и признаками отравления угарным газом. По предварительной версии, пожар начался с короткого замыкания электропроводки и возгорания аппарата искусственной вентиляции легких.

Однако в СК подчеркнули, что об истинных причинах случившегося можно будет говорить после проведения ряда экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о следственных действиях после пожара в рязанской больнице им. Н.А. Семашко.

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