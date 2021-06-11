В Рязанской области завершились поиски 15-летнего подростка

11 июня в Рязанской области нашли 15-летнего Максима Курятникова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

«Найден. Жив», - коротко сообщили волонтеры.

Отметим, что парня не было дома с 7 июня. Он ушел из дома в деревне Макарово Клепиковского района.

К настоящему времени неизвестно, где молодой человек пропадал.

Как сообщили «КП-Рязань» в следственном управлении, с 1995 года в регионе бесследно исчезли четверо несовершеннолетних – трое юношей и одна девушка. По этим делам ежемесячно рязанские следователи докладывают в центральный аппарат СК России, а родные и близкие надеются, что их дети, пусть и повзрослевшие, однажды вернутся домой (читать подробнее обстоятельства исчезновения молодых рязанцев).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!