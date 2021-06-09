Под Рязанью бесследно исчез 15-летний подросток.

В Рязанской области бесследно исчез 15-летний Максим Курятников, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, 7 июня он ушел из дома в деревне Макарово Клепиковского района, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Под Рязанью бесследно исчез 15-летний подросток

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет: серая кофта, черные штаны, черные кроссовки с красно-сине-желтыми полосками.

Отметим, что с 1995 года в Рязани так и не нашли четырех подростков. Все они пропали при разных обстоятельствах (читать подробнее).

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