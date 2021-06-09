Под Рязанью бесследно исчез 15-летний подросток.
В Рязанской области бесследно исчез 15-летний Максим Курятников, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, 7 июня он ушел из дома в деревне Макарово Клепиковского района, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Под Рязанью бесследно исчез 15-летний подросток
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы русые.
Был одет: серая кофта, черные штаны, черные кроссовки с красно-сине-желтыми полосками.
Отметим, что с 1995 года в Рязани так и не нашли четырех подростков. Все они пропали при разных обстоятельствах (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!