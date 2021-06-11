Вместо здания школы №6 епархии предложат альтернативный вариант

Вместо здания школы №6 на улице Соборной, которое отсудила Рязанская епархия, администрация Рязани предложит альтернативу. Такое заявление сделал и. о. начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии Евгений Кириченко на заседании комитета гордумы.

По словам Кириченко, несколько вариантов подобрать уже удалось. Правда, что это за варианты, чиновник не уточнил. С точки зрения властей, правовой механизм для решения вопроса за счет альтернативного варианты существует.

Напомним, церковь решила вернуть себе здание, где больше века назад располагалась духовная семинария, муниципалитет в этом отказал, но арбитражный суд признал этот отказ незаконным. Глава администрации Рязани Елена Сорокина заявила, что будет подана апелляция, и в ближайшие годы школа будет работать на своем месте (подробнее).