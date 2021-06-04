Сорокина отреагировала на решение суда отдать здание школы №6 епархии

Глава администрации Рязани Елена Сорокина отреагировала на решение Арбитражного суда передать здание школы №6 Рязанской епархии.

«Конечно, мы будем подавать апелляцию на это решение. При самом плохом для нас сценарии здание школы №6 будет включено в план передачи, который предусматривает временной промежуток в шесть лет с момента поступления заявления», - заявила чиновница.

По словам Сорокиной, сейчас в школе работает летний лагерь. По его окончании начнется подготовка к 1 сентября - школа продолжит работать.

«Здание должно служить школе и образованию детей. Впереди - наша апелляция», - заявила мэр.

Более века назад в здании школы №6 располагалась Рязанская духовная семинария. Что касается школы, то она заняла это здание еще в предвоенные годы (читать подробнее).

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