«Не переживайте вы так»: Ирина Хабарова объяснила появление грязных матрасов в гостинице для женщин

«Не переживайте вы так»: Ирина Хабарова объяснила появление матрасов в кадре фотографа мэрии.

Руководитель кризисного центра для женщин «Ангел» Ирина Хабарова объяснила, как в социальной гостинице для жертв домашнего насилия появились матрасы, бывшие в употреблении.

— Не переживайте вы так. До нас на этом месте была другая организация, и мы физически пока не успели вывезти не нужные вещи. Выдохните! Всем хорошего дня, — прокомментировала в «Рязань сейчас» Ирина Хабарова.

Ранее появилась новость, что мэр города Елена Сорокина осмотрела помещение, где будут жить женщины и девушки, подвергшиеся домашнему насилию. Фотограф мэрии сфотографировал руководителя центра «Ангел» Ирину Хабарову на фоне неприглядных матрасов.

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