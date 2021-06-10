Мэрия Рязани показала, на каких матрасах будут спать женщины – жертвы домашнего насилия.

Администрация Рязани показала, какие матрасы заготовлены для социальной гостиницы для женщин. Судя по кадрам фотографа мэрии, матрасы уже были где-то в употреблении. Где конкретно, не сообщается. На фоне матрасов фотограф запечатлел руководителя Кризисного центра Ирину Хабарову. Не самый лучший фон для красивой женщины.

Елена Сорокина имела возможность оценить качество матрасов для женщин.

Напомним, что основная цель для Кризисного центра – помогать женщинам с детьми, юным мамам, женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также жертвам домашнего насилия (читать подробнее).

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