В Рязани скоро откроют гостиницу для жертв домашнего насилия

В Рязани открыли гостиницу для жертв домашнего насилия
Мэр Рязани Елена Сорокина побывала в Кризисном центре поддержки женщин «Ангел», чтобы посмотреть помещение для социальной гостиницы (приюта) для женщин.
Руководитель центра Ирина Хабарова рассказала главе администрации о планах по ремонту помещения, организации комнат психологической помощи, спальной зоны и бытовых помещений.
Глава администрации побывала на открытии и пообещала всячески помогать
— Ситуации бывают разные, женщинам нужно оказывать всестороннюю помощь, — уверенна Елена Сорокина. — Тем более сейчас, в период пандемии. Вы делаете нужное и важное дело. Мы будем вам помогать в работе, будем сотрудничать с вами.
Цель создания Кризисного центра – помощь женщинам с детьми, юным мамам, женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также жертвам домашнего насилия.
Цель создания Кризисного центра – помощь женщинам с детьми, юным мамам, женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также жертвам домашнего насилия.
Чтобы обратиться за помощью или предложить спонсорскую поддержку, можно позвонить по телефонам 8-800-6000-102 или +7 (906) 546-47-77.
Ирина Хабарова на фоне матрасов для женщин. Откуда их привезли в приют, не сообщается.
Адрес офиса центра: Рязань, улица Есенина, 13, оф. 312.
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