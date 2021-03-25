Для жертв домашнего насилия в Рязани откроется гостиница. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице Молодежной в микрорайоне Приокский появится социальная гостиница для жертв домашнего насилия. Об этом стало известно 25 марта, когда депутаты Рязанской городской Думы согласовали передачу здания АНО «Кризисный центр поддержки женщин "Ангел"».

Помещение площадью более 127 кв. метров расположено на первом этаже. Будут его использовать в качестве временного пребывания женщин, подвергшихся домашнему насилию.

Ранее сообщалось, как только за одни сутки от рук сожителей в Рязанской области погибли две женщины. Они стали жертвами домашнего насилия (читать подробнее).

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