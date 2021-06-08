В Рязани подсчитали среднюю заработную плату – она меньше, чем в Воронеже

В марте 2021 года средняя заработная плата составила 38,2 тысяч рублей, сообщает Рязанстат.

«Это средняя зарплата в организациях Рязанской области в марте 2021 года, за месяц она подросла на 6,4% и на 7,2% - за год. Учитывается от марта 2020 года», - говорится в сообщении.

Отметим, что в Тверской области средняя заработная плата – 37 тысяч рублей, а в Воронежской области - 39,4 тысячи рублей.

Ранее чиновники администрации Рязани отчитались о доходах и имуществе за 2020 год. У Елены Сорокиной появился дом, а у Надежды Штевниной, одной из самых красивых женщин мэрии, ощутимо выросла зарплата (подробнее).

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