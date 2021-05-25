Чиновники администрации Рязани отчитались о доходах и имуществе за 2020 год

Опубликованы сведения о доходах и имуществе чиновников администрации Рязани за 2020 год.

Опубликованы сведения о доходах и имуществе чиновников администрации Рязани за 2020 год. По сравнению с 2019 годом у главы администрации Елены Сорокиной появился жилой дом 126 кв.м. (1/2 в долевой собственности) и два земельных участка (тоже 1/2) общей площадью почти 30 соток. При этом годовой доход она задекларировала значительно меньше прошлогоднего: 2,6 млн рублей вместо 3,1 млн. рублей.

Напротив, вырос официальный доход у заместителя главы администрации Надежды Штевниной – с 1,5 млн рублей до 2,3 млн рублей. Среди других нынешних заместителей мэра в таблицах есть только Сергей Савин и Олег Федин, которые, значась на должностях пониже (замначальника управления), задекларировали по 2 млн рублей. Последний имеет две квартиры (по 32 и 33 «квадрата») в индивидуальной собственности и одну огромную (140,3 кв.м.) – в долевой с другими членами семьи, а также жилой дом 57 кв.м. в пользовании.

Самый большой доход среди других руководителей без сделок с недвижимостью, а именно 1,8 млн, указан в декларации начальника правового управления администрации Рязани Валентины Горшковой. У нее в индивидуальной собственности очень просторная квартира на 120 кв.м., частный дом на 77 кв.м. и три земельных участка общей площадью 20 соток.

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