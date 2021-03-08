Красивые, милые, интересные: ТОП-9 женщин рязанской политики

Самые красивые рязанские чиновницы и женщины-депутаты.
Идея составить свой список самых очаровательных женщин в рязанской политике мужскому коллективу «Комсомолки» приходила давно, но всегда в приоритете оказывались другие - проблемные - темы. А теперь, в первый месяц весны, наконец, решились.
В заголовке указано «ТОП-9», но в действительности это не тот самый топ, когда люди ранжируются по местам - от 1 до 9. Нет, это лучшие, на наш субъективный взгляд, женщины рязанской политики. А для удобства мы указали всех дам в алфавитном порядке…
С праздником вас, милые дамы, оставайтесь такими же милыми и интересными!
Акимкина Елена.
Акимкина Елена - депутат Рязанской городской Думы.
Родилась 24 сентября в городе Рыбное Рязанской области.
Окончила Рязанский институт управления и права по специальности «юриспруденция».
Замужем, воспитывает троих детей.
Арцыбашева Ирина.
Арцыбашева Ирина - до недавнего времени возглавляла муниципальное предприятие «КВЦ».
Родилась 19 марта.
Окончила Рязанскую государственную радиотехническую академию.
Замужем, воспитывает сына.
Орешина Инна.
Орешина Инна - депутат Рязанской городской Думы.
Родилась в Рязани 22 августа.
Окончила Рязанский кооперативный техникум.
Замужем, воспитывает двоих детей.
Рокотянская Юлия.
Рокотянская Юлия – председатель Рязанской городской Думы.
Родилась в Рязани 27 июля.
Окончила Рязанскую государственную сельскохозяйственную академию им. Костычева.
В браке не состоит, воспитывает сына.
Рослякова Анна.
Рослякова Анна - первый заместитель председателя правительства Рязанской области.
Родилась 10 августа в Рязани.
Окончила Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, квалификация «юрист».
В браке не состоит.
Рубина Наталья.
Рубина Наталья - депутат Рязанской областной Думы.
Родилась 19 января в Рязани.
Окончила Рязанский институт права и экономики МВД по специальности «юриспруденция».
В браке не состоит, есть двое детей.
Фомина Жанна.
Фомина Жанна - министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области.
Родилась 26 февраля в Рязани.
Окончила Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности «юриспруденция» и Санкт-Петербургский университет управления и экономики по специальности «государственное и муниципальное управление».
Замужем, воспитывает дочь и сына.
Чуляева Ольга.
Чуляева Ольга - заместитель министра по делам территорий и информационной политики Рязанской области.
Родилась 2 апреля в Рязани.
Окончила Рязанский радиотехнический институт, специальность - «инженер-электрик».
В браке не состоит, есть взрослые дети.
Штевнина Надежда.
Штевнина Надежда - заместитель главы администрации Рязани.
Родилась в Рязани 17 ноября.
Окончила Рязанский государственный педагогический университет имени С. А. Есенина по специальности «учитель английского и немецкого языков», а также Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, квалификация - «менеджер».
В браке не состоит, воспитывает дочь.
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