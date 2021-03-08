Красивые, милые, интересные: ТОП-9 женщин рязанской политики

Самые красивые рязанские чиновницы и женщины-депутаты.

Идея составить свой список самых очаровательных женщин в рязанской политике мужскому коллективу «Комсомолки» приходила давно, но всегда в приоритете оказывались другие - проблемные - темы. А теперь, в первый месяц весны, наконец, решились.

В заголовке указано «ТОП-9», но в действительности это не тот самый топ, когда люди ранжируются по местам - от 1 до 9. Нет, это лучшие, на наш субъективный взгляд, женщины рязанской политики. А для удобства мы указали всех дам в алфавитном порядке…

С праздником вас, милые дамы, оставайтесь такими же милыми и интересными!

Акимкина Елена.

Акимкина Елена - депутат Рязанской городской Думы.

Родилась 24 сентября в городе Рыбное Рязанской области.

Окончила Рязанский институт управления и права по специальности «юриспруденция».

Замужем, воспитывает троих детей.

Арцыбашева Ирина.

Арцыбашева Ирина - до недавнего времени возглавляла муниципальное предприятие «КВЦ».

Родилась 19 марта.

Окончила Рязанскую государственную радиотехническую академию.

Замужем, воспитывает сына.

Орешина Инна.

Орешина Инна - депутат Рязанской городской Думы.

Родилась в Рязани 22 августа.

Окончила Рязанский кооперативный техникум.

Замужем, воспитывает двоих детей.

Рокотянская Юлия.

Рокотянская Юлия – председатель Рязанской городской Думы.

Родилась в Рязани 27 июля.

Окончила Рязанскую государственную сельскохозяйственную академию им. Костычева.

В браке не состоит, воспитывает сына.

Рослякова Анна.

Рослякова Анна - первый заместитель председателя правительства Рязанской области.

Родилась 10 августа в Рязани.

Окончила Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, квалификация «юрист».

В браке не состоит.

Рубина Наталья.

Рубина Наталья - депутат Рязанской областной Думы.

Родилась 19 января в Рязани.

Окончила Рязанский институт права и экономики МВД по специальности «юриспруденция».

В браке не состоит, есть двое детей.

Фомина Жанна.

Фомина Жанна - министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Родилась 26 февраля в Рязани.

Окончила Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности «юриспруденция» и Санкт-Петербургский университет управления и экономики по специальности «государственное и муниципальное управление».

Замужем, воспитывает дочь и сына.

Чуляева Ольга.

Чуляева Ольга - заместитель министра по делам территорий и информационной политики Рязанской области.

Родилась 2 апреля в Рязани.

Окончила Рязанский радиотехнический институт, специальность - «инженер-электрик».

В браке не состоит, есть взрослые дети.

Штевнина Надежда.

Штевнина Надежда - заместитель главы администрации Рязани.

Родилась в Рязани 17 ноября.

Окончила Рязанский государственный педагогический университет имени С. А. Есенина по специальности «учитель английского и немецкого языков», а также Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, квалификация - «менеджер».

В браке не состоит, воспитывает дочь.

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