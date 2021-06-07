В медучреждениях Рязанской области возобновилась диспансеризация

Встречи с главврачами проходят не в тех интерьерах, какие мы видим в большинстве рязанских больниц.

С 7 июня в Рязанской области учреждения министерства здравоохранения возобновилась диспансеризация. Об этом сообщил министр Андрей Прилуцкий на встрече с главными врачами.

«Все категории граждан, которые подлежат обязательным медицинским осмотрам, смогут обращаться в наши медицинские организации и проходить плановые обследования с целью профилактики заболеваний», - написал Прилуцкий в сосетях.

Ограничения были связаны с распространением коронавируса.

На встрече, по словам министра, также говорили о вакцинацию от COVID-19. Напомним, в мае губернатор Николай Любимов был недоволен темпами вакцинации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!